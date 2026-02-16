Abandonan Cuerpo de Hombre Reportado como Desaparecido en la Batea de una Camioneta en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre, localizado en la batea de una camioneta abandonada en plena zona centro del municipio de San Martín Texmelucan, frente a un centro comercial en inmediaciones de la presidencia municipal.

La víctima fue identificada como Jorge Salvador Palma López, de 28 años, quien contaba con ficha de búsqueda activa desde el pasado 27 de enero.

La localización de los restos, provocó movilización de elementos policiales y personal ministerial, lo que generó alarma entre la población, pues el vehículo se encontraba en una zona de alta afluencia ciudadana y muy cerca de edificios públicos.

En el lugar, aseguraron una cartulina con mensaje de amenaza dirigido al presidente municipal de San Martín Texmelucan.

Los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía de Puebla realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación.

La identidad del occiso se determinó por rasgos particulares como el lunar negro en el pómulo derecho, y tatuajes en ambos brazos estilo japonés de diversos tamaños.

Autoridades investigan la procedencia de la camioneta, así como el posible móvil del homicidio y la relación de la víctima con los hechos.

