Abandonan Cuerpo de Hombre Reportado como Desaparecido en la Batea de una Camioneta en Puebla
N+
Jorge Salvador Palma López de 28 años, fue abandonado en la batea de una camioneta en el municipio de San Martín Texmelucan.
COMPARTE:
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre, localizado en la batea de una camioneta abandonada en plena zona centro del municipio de San Martín Texmelucan, frente a un centro comercial en inmediaciones de la presidencia municipal.
La víctima fue identificada como Jorge Salvador Palma López, de 28 años, quien contaba con ficha de búsqueda activa desde el pasado 27 de enero.
Noticia relacionada: Identifican Cuerpo Localizado en Carretera a Valsequillo en Puebla: Era un Joven de 23 Años
Localizan sin vida a Jorge Salvador Palma López; estaba desaparecido desde el 27 de enero en San Martín Texmelucan
La localización de los restos, provocó movilización de elementos policiales y personal ministerial, lo que generó alarma entre la población, pues el vehículo se encontraba en una zona de alta afluencia ciudadana y muy cerca de edificios públicos.
En el lugar, aseguraron una cartulina con mensaje de amenaza dirigido al presidente municipal de San Martín Texmelucan.
Investigan homicidio de un hombre reportado como desaparecido en San Martín Texmelucan
Los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía de Puebla realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación.
La identidad del occiso se determinó por rasgos particulares como el lunar negro en el pómulo derecho, y tatuajes en ambos brazos estilo japonés de diversos tamaños.
Autoridades investigan la procedencia de la camioneta, así como el posible móvil del homicidio y la relación de la víctima con los hechos.
Historias recomendadas:
- Un Hombre Perdió la Vida al Ser Atropellado por un Tren en la Ciudad de Puebla
- Muere Policía Municipal en las Regaderas del Dormitorio de la Academia en Puebla
- Muere Bebé en Accidente Carretero en Morelos: Su Madre Está Grave en el Hospital
Con información de Genaro Zepeda
JAPR