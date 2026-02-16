Un Hombre Perdió la Vida al Ser Atropellado por un Tren en la Ciudad de Puebla

La mañana del sábado 14 de febrero, un hombre fue hallado sin vida en las vías de un tren en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan de Puebla, el cuerpo se encontraba boca abajo y presentaba muestras de que había sido arrollado.

Los hechos se registraron en las vías del tren que atraviesan esta zona, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue embestida por el ferrocarril.

Vecinos del lugar alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de lo ocurrido; sin embargo, al arribar paramédicos confirmaron que ya no se podía hacer nada pues el masculino ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad pública acordonaron el área para permitir el trabajo de las autoridades ministeriales. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho para determinar si se trató de accidente u otra situación.

Colapsa tráfico en el periférico ecológico de puebla por accidente de auto

La mañana de este lunes se registró percance vial sobre Periférico Ecológico, a la altura del Puente Centenario, lo que provocó movilización de elementos de seguridad y afectaciones a la circulación.

Policías estatales de Proximidad de Caminos atendieron el reporte de un automóvil que se impactó contra la valla metálica de contención del puente, lo que ocasionó que el carril izquierdo, con dirección de Amozoc hacia Valsequillo, quedara parcialmente obstruido.

De acuerdo con la versión del conductor, otro vehículo le cerró el paso de manera repentina, lo que provocó que, al circular aproximadamente a 90 kilómetros por hora, perdiera el control de la unidad y terminara impactándose contra la estructura perimetral del puente.

Luego del impacto, las autoridades implementaron medidas de abanderamiento para prevenir otros accidentes y permitir las maniobras necesarias para el retiro de la unidad siniestrada. Debido a este percance, se registró carga vehicular y tránsito a vuelta de rueda desde el fraccionamiento Bosques de Chapultepec hasta el retorno de San Miguel, lo que generó retrasos para los automovilistas que circulaban por esta importante vialidad.

Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia entre vehículos para evitar este tipo de incidentes.

