Volcadura de Autobús de Pasajeros Deja Varios Lesionados en Autopista de Puebla

Autobús de pasajeros de la línea EXXAL sufrió una fuerte volcadura sobre la Autopista Teziutlán–Virreyes, en el tramo ubicado entre los municipios de Libres y Cuyoaco en el estado de Puebla, lo que provocó movilización de corporaciones de emergencia de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús salió de la ciudad de Puebla y circulaba con dirección hacia la Sierra Nororiental; sin embargo, por causas que aún investigan las autoridades, el conductor perdió el control de la unidad, la cual salió de la carpeta asfáltica y terminó volcada a un costado de la vía de comunicación.

Trasladan a hospital a pasajeros lesionados por volcadura de autobús en Puebla

Elementos de emergencia activaron los protocolos de atención y paramédicos de los municipios de Oriental, Tepeyahualco, Libres y Tlatlauquitepec arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los pasajeros lesionados. Técnicos en urgencias médicas trasladaron a algunos de los heridos al Hospital General de Teziutlán.

Autobús de pasajeros sufre volcadura en Puebla. Foto: X @ciudadano_pue

Otra unidad apoyó a los pasajeros que no resultaron lesionados y los trasladó hacia la carretera federal con dirección a San Juan Xiutetelco, para que pudieran continuar su viaje.

El chofer permaneció en el lugar a fin de deslindar responsabilidades; Al lugar también arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Vial del Estado con base en Teziutlán para continuar con las diligencias correspondiente. Más tarde llegó el servicio de grúa y la aseguradora para realizar las labores de atención al accidente.

Atienden accidente de autobús de pasajeros en la Autopista Teziutlán–Virreyes

Luego de varias horas la unidad siniestrada fue retirada del lugar, cabe destacar que el autobús de pasajeros presentó severos daños materiales por lo que estima una reparación costosa; En tanto a la Autopista Teziutlán–Virreyes, fue liberada en su totalidad y a circulación opera con normalidad.

Se exhorta a los automovilistas a respetar los límites de velocidad para prevenir cualquier accidente en carretera, ante alguna emergencia puedes solicitar apoyo a través del 9-1-1.

