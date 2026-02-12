Accidente de Tractocamión Provoca Cierre en la Autopista Puebla-Córdoba; Esto Se Sabe

La mañana de este 12 de febrero se registraron dos fuertes volcaduras que provocaron el cierre en la Autopista Puebla-Orizaba y la carretera Ciudad Mendoza-Córdoba.

En uno de los accidentes, un tractocamión terminó volcado bloqueado totalmente el paso en la Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, a la altura del kilómetro 285 con dirección a Veracruz. De acuerdo a los primeros reportes, el operador perdió el control de su unidad y terminó atravesando el muro de contención.

El tractocamión transportaba material metálico el cual quedo regado en la vialidad, hasta el momento se descarta que hubiera rapiña de la mercancía. Posteriormente, elementos de Caminos y Puentes Federales arribaron al sitio para atender el incidente.

Al lugar llegaron paramédicos para brindarle primeros auxilios al operador, de quien hasta el momento no se ha confirmado su estado de salud.

Tráfico intenso por volcadura de tráiler en la Autopista Puebla-Córdoba

Por su parte, las autoridades abanderaron el sitio para prevenir algún otro incidente, por lo que el pasó hacia Córdoba estuvo bloqueado por varias horas, mientras que con dirección a Puebla solo se vio afectado un carril.

Debido a que esta vialidad es muy transitada, rápidamente se registraron filas de autos kilómetricas por lo que las autoridades trabajaron rápidamente en las maniobras para el retiro de la unidad.

Luego de varios minutos restablecieron la circulación con reducción de carriles para permitir descongestionar el tráfico que se había generado, sin embargo, las autoridades continúan laborando en la atención del accidente.

Se exhorta a los automovilistas a manejar con precaución y tomar en cuenta este hecho vial para calcular sus tiempos y no afecte la hora de llegada a sus destinos pues en ambos sentidos de la vialidad hay tráfico lento.

Volcadura de tractocamión en la carretera Puebla-Córdoba hoy 12 de febrero

Por otro lado, en la carretera Puebla-Córdoba se reportó la volcadura de un tractocamión que transportaba materiales de construcción a la altura del km 230+900 con dirección a Puebla.

Elementos de la Guardia Nacional de Carreteras atendieron el reporte y brindaron auxilio al operador afectado, mientras que abanderaban la zona para prevenir algún otro percance. Además, realizaron acciones de mitigación de riesgos ante el aceite derramado de la unidad.

Este hecho provocó el cierre total del carril por lo que generó tráfico lento con dirección a Puebla y a Córdoba, ante este hecho, las autoridades recomiendan reducir su velocidad y tomar en cuenta que se está invadiendo el carril contrario para poder circular.

