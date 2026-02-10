Volcadura de Tráiler Paraliza la Autopista Puebla-Orizaba; Esto se Sabe

La mañana de hoy martes 10 de febrero, se registró un fuerte accidente sobre la Autopista Puebla-Orizaba a la altura del del municipio de Acatzingo cerca del km 170+300; Un tráiler terminó volcado provocando el cierre total de la vialidad en ambos sentidos.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 5:00 a.m. el conductor de la unidad pesada perdió el control y terminó impactándose contra el muro de contención central de la carretera, causando la aparatosa volcadura.

Colapsa autopista Puebla-Orizaba por volcadura de tráiler. Foto: X @ciudadano_pue

Testigos del hecho intentaron auxiliar al operador y dieron aviso al número de emergencias a través del 9-1-1. Al lugar arribaron paramédicos y elementos de la Guardia Nacional de Carreteras.

Cierre en la Autopista Puebla- Orizaba provoca filas de auto kilométricas

De manera extraoficial se dio a conocer que una persona habría perdido la vida por este accidente, sin embargo, las autoridades no han dado a conocer un comunicado al respecto.

La vialidad permaneció cerrada durante varias horas provocando filas kilométricas de vehículos varados, hasta que finalmente un carril con dirección a Puebla fue reabierto, sin embargo, el congestionamiento vial sigue causando molestias entre los automovilistas.

Colalpso en la carretera Puebla-Córdoba por accidente hoy 10 de febrero

El colapso en la carretera Puebla-Córdoba provocó retrasos en la llegada a diferentes destinos, por lo que autoridades exhortaron a los conductores a tomar vías alternas para evitar este tráfico. Pueden utilizar la Carretera federal Puebla–Córdoba o la Ruta Regional para vehículos ligeros.

Las autoridades continúan con cierre el cierre parcial el tramo de la Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza por maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada. Además, elementos de Guardia Nacional realiza un operativo en la vialidad y exhortaron a los automovilistas a atender las indicaciones viales y manejar con precaución. Para más información pueden llamar al 074.

