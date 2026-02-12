Inicio Puebla Choca Autobús de Pasajeros contra Tráiler en la Autopista Puebla-Orizaba: El Chofer Murió

Choca Autobús de Pasajeros contra Tráiler en la Autopista Puebla-Orizaba: El Chofer Murió

|

N+

-

El conductor de un autobús murió prensado por un choque contra un tractocamión, en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Palmar de Bravo.

Chofer de Autobús Prensado por Choque por Alcance con Tráiler en Autopista México Puebla Palmar de Bravo

Un operador de autobús perdió la vida tras chocar la unidad con un tractocamión. Foto: N+

COMPARTE:

La mañana de este jueves 12 de febrero se registró un choque en el kilómetro 198 de la autopista Puebla-Orizaba, donde se vieron involucrados un autobús de la línea privada Vagos Tour y un tráiler a la altura de Palmar de Bravo.

Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a posibles lesionados y realizar las maniobras correspondientes para retirar las unidades. No se reportaron pasajeros lesionados de gravedad.

Guardia Nacional auxilió a los pasajeros varados tras el accidente. Foto: N+

Fuerte accidente vial en la autopista Puebla-Orizaba deja como saldo un muerto

El operador de un autobús de turismo murió prensado por un choque contra un tractocamión en la autopista Puebla-Orizaba; el frente de la unidad colectiva terminó reducida hasta los primeros asientos.

Autoridades recomiendan extremar precauciones al circular por la zona, reducir la velocidad, y atender las indicaciones. Usuarios de la autopista Puebla-Orizaba reportan carga vehicular a la altura del kilómetro 198.

Hasta el momento se desconocen las causas que habrían originado el impacto por alcance entre el autobús de turismo con pasajeros a bordo, y un tractocamión a la altura de Palmar de Bravo.

Con información de N+

JAPR

Accidentes de Carretera
Cargando...
Inicio Puebla Chofer de autobus muerto prensado por choque por alcance con trailer en autopista México puebla palmar de bravo