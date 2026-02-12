Choca Autobús de Pasajeros contra Tráiler en la Autopista Puebla-Orizaba: El Chofer Murió

La mañana de este jueves 12 de febrero se registró un choque en el kilómetro 198 de la autopista Puebla-Orizaba, donde se vieron involucrados un autobús de la línea privada Vagos Tour y un tráiler a la altura de Palmar de Bravo.

Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a posibles lesionados y realizar las maniobras correspondientes para retirar las unidades. No se reportaron pasajeros lesionados de gravedad.

El operador de un autobús de turismo murió prensado por un choque contra un tractocamión en la autopista Puebla-Orizaba; el frente de la unidad colectiva terminó reducida hasta los primeros asientos.

Autoridades recomiendan extremar precauciones al circular por la zona, reducir la velocidad, y atender las indicaciones. Usuarios de la autopista Puebla-Orizaba reportan carga vehicular a la altura del kilómetro 198.

Hasta el momento se desconocen las causas que habrían originado el impacto por alcance entre el autobús de turismo con pasajeros a bordo, y un tractocamión a la altura de Palmar de Bravo.

