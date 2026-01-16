Muere Integrante de “La Santa Kumbia” por Accidente de Camioneta en la Autopista Puebla-Orizaba

Un fuerte accidente provocó la muerte de una persona en la autopista Puebla–Orizaba, a la altura de la desviación hacia Acatzingo, con dirección a Puebla. El vehículo chocado era una unidad de transporte perteneciente a la agrupación musical “La Santa Kumbia”.

En la van que transportaba a integrantes del staff y músicos, se incrustó contra la barra de contención metálica. Lamentablemente uno de los ocupantes perdió la vida en el lugar.

Un fatal percance cobró la vida de un integrante del grupo La Santa Kumbia, cuando viajaban sobre la autopista Puebla-Orizaba. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.

Aparantemente el conductor habría pedido el control, y la camioneta chocó contra la barra metálica de contención, provocando que la estructura atravesara la unidad desde la parte frontal, hasta salir por la cara posterior de la unidad.

La Santa Kumbia agradece las muestras de apoyo tras pérdida de un integrante por accidente

Se sabe que la víctima que terminó sin vida tras el choque, viajaba como copiloto cuando la unidad chocó contra la estructura metálica, que atravesó la camioneta de lado a lado.

El integrante de la agrupación terminó sobre el pavimento en la parte posterior de la camioneta.

Con información de N+

JAPR