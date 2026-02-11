Choque Múltiple por Alcance Provocó Cierre Total de la Autopista Puebla-Córdoba

Se registró cierre total de circulación por un fuerte accidente entre unidades de carga, cerca del kilómetro 160+000, de la carretera Puebla-Córdoba. En el lugar se registraron cuantiosos daños materiales por el percance.

De acuerdo con el reporte de usuarios de la vialidad, la tarde del martes 10 de febrero el tránsito se detuvo en su totalidad y la vila de vehículos llegó hasta el el libramiento elevado de Puebla.

El choque por alcance entre varias unidades provocó cuantiosos daños. Foto: N+

Cierre total de la autopista Puebla-Córdoba por carambola de tractocamiones

El choque múltiple se habría originado cuando una de las unidades disminuyó la velocidad y otros choferes no alcanzaron a frenar a la altura del kilómetro 160 de la autopista Puebla-Córdoba.

En la zona se mantuvo el cierre total por varias horas mientras se realizaron las maniobras de arrastre, luego del accidente vial entre tractocamiones. No se reportaron personas con lesiones de gravedad, y la vialidad fue reabierta hasta la noche.

Quema de pastizal provoca carambola entre más de 10 vehículos en Atlixco, Puebla

La quema de pastizales provocó una carambola de 11 vehículos sobre la carretera federal Atlixco–Izúcar de Matamoros, la tarde del lunes 9 de febrero, a la altura del tramo conocido como La Sabana-El Paraíso, en Puebla.

Choque Múltiple 11 Vehículos por Incendio de Pastizal Carretera Atlixco-Izúcar de Matamoros

El saldo fue de una persona prensada y 12 lesionados, quienes fueron atendidos en el lugar por cuerpos de emergencia y trasladados al hospital para recibir atención especializada. De acuerdo con primeros reportes, la densa nube de humo redujo de manera drástica la visibilidad, lo que derivó en el impacto múltiple de las unidades.

