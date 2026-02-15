Accidente en la Autopista Puebla-Orizaba Deja a una Persona Sin Vida y Tráfico Intenso

Una persona murió en un fuerte accidente sobre la Autopista Puebla-Orizaba, el choque de una camioneta contra una caja de tráiler desencadenó un intenso tráfico antes de la caseta de cobro de Amozoc con dirección a Acatzingo.

Aparentemente el conductor de una camioneta de carga no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra un tractocamión a la altura del km 141+700. Testigos del hecho trataron de auxiliar a los afectados y dieron aviso al número de emergencias, lamentablemente la situación era critica.

Muere persona prensada en accidente en la Autopista Puebla-Orizaba

Paramédicos llegaron al sitio y confirmaron que la persona que iba a bordo la camioneta blanca ya no contaba con signos signos vitales debido a que quedó prensada con los fierros de la unidad, por lo que fue necesaria su extracción con equipo especial.

Cabe destacar que el vehículo quedó totalmente destrozado de la parte delantera mientras que la caja del tráiler quedó solo con pequeños daños materiales.

Noticia relacionada: Accidente de Tractocamión Provoca Cierre en la Autopista Puebla-Córdoba; Esto Se Sabe

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras y Capufe quienes resguardaron la zona para prevenir otro incidente debido a que rápidamente se formó una fila de autos en el tramo de la Autopista Puebla - Acatzingo.

La carretera Puebla-Córdoba fue cerrada parcialmente por lo que presenta tráfico intenso pues continúan con la atención del incidente, y aún se espera el retiro de la unidad siniestrada. Se recomienda reducir la velocidad al menos 50 metros de la caseta de cobro de Amozoc y contemplar el tiempo de retraso.

Joven Poblana Necesita Ayuda para Sobrevivir al Accidente que Sufrió con su Hermano y su Bebé

Cierre en la Autopista México-Puebla por Accidente hoy 15 de febrero

Un tráiler que transportaba mercancía se accidentó sobre la Autopista México-Puebla causando el cierre total de la circulación a la altura de del km 077+200.

Cajas con productos quedaron regados en la vialidad, mientras que la caja de la unida bloqueo el paso a la circulación, elementos de la Guardia Nacional de Carreteras arribó para atender el hecho vial.

Se recomienda tomar vías alternas para evitar el tráfico paralizado generado en la zona, aún se llevaban acabo maniobras del retiro de la unidad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS