Investigan Desaparición de Recluso del Penal de San Pedro Cholula en Puebla: Se Habría Fugado

Autoridades en Puebla implementaron un operativo de búsqueda tras la fuga de un interno del penal de San Pedro Cholula, identificado como Ernesto "N".

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) confirmó los hechos e informó que brinda apoyo jurídico y operativo al municipio tras la evasión de la persona privada de la libertad.

¿Cómo se escapó Ernesto "N" de la cárcel de San Pedro Cholula? Autoridades lo buscan

De acuerdo con el reporte oficial, durante el dispositivo de supervisión, elementos de seguridad y custodia detectaron la ausencia de Ernesto "N", quien se encontraba recluido por los delitos de robo agravado y portación de instrumento prohibido.

Tras confirmarse la fuga, activaron de inmediato los protocolos de seguridad y localización, incluyendo operativos en puntos estratégicos, revisión de accesos y salidas, así como el despliegue coordinado con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

A través de la subsecretaría de centros penitenciarios, reforzaron los dispositivos de seguridad y el intercambio de información estratégica para lograr la pronta recaptura. Hasta el momento, el operativo continúa en desarrollo.

Se desconoce paradero de recluso del Centro Penitenciario de San Pedro Cholula en Puebla

De acuerdo con la ficha de identificación del Centro Penitenciario de San Pedro Cholula, Ernesto "N" había sido ingresado desde el 27 de agosto de 2025. Su ocupación antes de la privación de la libertad, era como lavacoches.

El hombre de 48 años de edad tiene grado máximo de estudios de secundaria, y vivía en un unión libre antes de su detención. Fue internado al Cereso de Cholula por delitos de robo agravado, y portación de instrumento prohibido.

