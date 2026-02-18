Localizan en el Estado de México a Menor de Edad Reportada como Desaparecida en Puebla

Este miércoles 18 de febrero de 2026 se dio a conocer que Michelle “N”, poblana de 15 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 9 de febrero, fue localizada con vida en el Estado de México.

De acuerdo con las autoridades, la menor originaria del municipio de Tlachichuca, Puebla, fue ubicada en condiciones favorables, por lo que de inmediato fue reunida con sus familiares.

Localizan en el Estado de México a Michelle “N”, menor de edad desaparecida en Tlachichuca, Puebla

La Secretaría de Gobernación (Segob) por medio de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, informó que se logró en un trabajo coordinado, la localización de la menor Michelle “N”, de 15 años de edad, originaria del municipio de Tlachichuca.

Su desaparición se reportó el pasado 9 de febrero, por lo que, de manera inmediata las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y coordinación interinstitucional correspondientes y se priorizó en todo momento la integridad y protección de la menor.

La ubicación se logró en el Estado de México, resultado del trabajo interinstitucional con las comisiones de esa entidad y el organismo nacional, lo que permitió activar mecanismos de colaboración inmediata, intercambio de información y acciones operativas conjuntas.

La menor fue localizada en condiciones favorables y posteriormente reintegrada a su núcleo familiar, a fin de garantizar en todo momento su integridad y el respeto pleno a sus derechos humanos.

Van 51 localizaciones de personas desaparecidas en Puebla en lo que va de 2026

De acuerdo con la Segob Puebla, la ubicación de Michelle "N" se suma a la lista de expedientes concluidos, en los que se ha logrado de enero a la fecha 51 localizaciones: 35 hombres y 16 mujeres.

Asimismo, destacan cinco casos de larga data resueltos, correspondientes a dos personas reportadas, una en 2024 y otra más en 2021.

