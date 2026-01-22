Localizan Sana y Salva a Lidya Valdivia en el Estado de México: No Está Embarazada

Luego de 4 días de búsqueda, finalmente fue localizada con vida la mujer de 28 años quien responde a nombre de Lidya Valdivia Juárez, en el municipio de Tepetixtla, Estado de México.

Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) este jueves 22 de enero de 2026, luego de cincuenta actos de investigación para dar con su paradero.

Las autoridades informaron que Lidya "N" con reporte de desaparición desde el día 18 de enero de 2025, no presenta signos de embarazo reciente.

Lidya Valdivia no estaba embarazada y habría llegado a Edomex por su propia voluntad

Lo anerior se logró después de solicitar las sábanas de llamadas de los teléfonos aportados por los familiares, además de las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

Gracias a la labores de inteligencia y de investigación, se logró ubicar a Lidya, este jueves a las 16:00 horas, en Tepetixtla, Estado de México.

La madrugada del domingo 18 de enero Lidya "N" habría enviado mensajes a su familia pidiendo ayuda, luego de que presuntamente sujetos en una moto y un automóvil la venían persiguiendo por la carretera.

La mujer tomó una fotografía de los presuntos captores y se perdió su rastro durante cuatro días. En horas recientes su familia se manifestó e incluso pidieron el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para dar con el paradero de la mujer supuestamente embarazada.

Después de la investigación exhaustiva de las autoridades, se logró ubicar a la mujer sin lesiones, y sin datos de embarazo en el Estado de México.

Con información de N+

