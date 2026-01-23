Investigan Falsedad de Declaraciones de la Familia de Lidya Valdivia en Puebla

Luego del giro inesperado en el caso de la desaparición de Lidya Valdivia Juárez en Puebla, continúan las investigaciones sobre la mujer de 28 años de edad fingió estar embarazada, y presuntamente había sido privada de la libertad en Acajete.

Después de las labores de inteligencia de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) se logró localizar sana y salva a Lidya "N" sin signos de un embarazo reciente, en el Estado de México.

Lydia Valdivia fingió su embarazo y desapareció por voluntad propia durante cinco días

Vía telefónica para NMás Puebla, la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancour, informó que después de 50 actos de investigación se logró ubicar a la mujer que había sido reportada como desaparecida desde el domingo 18 de enero.

Habla Fiscal General de Puebla sobre el Caso de Lidya Valdivia

El día jueves 22 de enero a las 16:00 horas, fue localizada la mujer de 28 años de edad, luego de su ausencia voluntaria. Lidya Valdivia llegó a Puebla y dio la declaración correspondiente a la Fiscalía de Puebla. La entrevista culminó hasta la madrugada de este viernes 23 de enero.

Continúa la investigación por caso de Lidya Valdivia en Puebla: Analizan delito de falsedad de declaraciones

Aunque la información otorgada por Lidya a las autoridades no puede ser revelada, sí se confirmó que derivado de una situación personal, decidió viajar al Estado de México en su propio vehículo.

La titular del organismo procurador de justica, indicó que el seguimiento del caso de Lidya Valdiva, será por una línea de falsedad de declaraciones realizadas por la familia, cuando denunciaron la desaparición.

