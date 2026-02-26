Inicio Puebla Dos Hombres se Escapan de sus Secuestradores en Puebla; Hay Dos Detenidos y Armas Aseguradas

Dos Hombres se Escapan de sus Secuestradores en Puebla; Hay Dos Detenidos y Armas Aseguradas

|

N+

-

Dos masculinos escaparon del inmueble donde presuntamente se encontraban privados de la libertad ubicado en Santo Tomás Chautla en Puebla.

Dos Hombres Secuestrados se Escapan en Santo Tomás Chautla Puebla Hay Dos Secuestradores Detenidos

Dos hombres escapan de inmueble donde los tenían presuntamente secuestrados. Foto: N+

COMPARTE:

Dos hombres lograron escapar del inmueble donde presuntamente se encontraban privados de la libertad, en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, al sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con el reporte policial, las víctimas consiguieron salir del domicilio y posteriormente se fueron corriendo buscando ayuda hasta que finalmente ubicaron una patrulla, lo que permitió la rápida movilización de los elementos de seguridad.

Los uniformados se trasladaron hasta el lugar ubicado en el cruce de la Avenida 5 de Mayo y Cuauhtémoc, en el barrio de San Juan Tetepa, donde implementaron operativo.

Inmueble donde presuntamente había dos hombres privados de la libertad en Puebla. Foto: N+

En el lugar, observaron a un masculino quien intentaba ingresar al domicilio portando chaleco balístico y arma de fuego larga; Al aproximarse, localizaron al segundo hombre en la misma zona.

Ambos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, señalados por los delitos de privación ilegal de la libertad y portación de arma de fuego.

Noticia relacionada: Sujeto Roba Tráiler y Secuestra a su Conductor en Autopista de Tlaxcala

Investigan privación de la libertad de dos hombres en Santo Tomás Chautla, Puebla

Durante el operativo también fueron aseguradas una camionetados motocicletas y armas presuntamente relacionadas con los hechos, las cuales quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La zona en Santo Tomás Chautla permanece bajo resguardo de las corporaciones de seguridad, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades.

En tanto a las víctimas no han dado conocer detalles sobre su identidad y se desconoce si ya obtuvieron comunicación con sus familiares.

Rescatan a Mujer que Estaba Privada de su Libertad en Puebla

Detienen a dos presuntos secuestradores de un repartidor de comida en Apizaco, Tlaxcala

Marisol “N” y Óscar “N” fueron detenidos en el municipio de Apizazco, Tlaxcala, luego de ser señalados por el delito de privación de la libertad en agravio de un repartidor de comida.

De acuerdo a las investigaciones recabadas, la víctima se encontraba entregando un servicio a domicilio en el municipio de Tlaxco cuando fue amenazado y secuestrado por los hoy detenidos, además, le robaron su motocicleta.

Luego de las pruebas obtenidas, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Marisol “N” y Óscar “N” quienes deberán demostrar su inocencia o de lo contrario pagaran el delito conforme lo dicta la ley.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

MCS

Inseguridad en Puebla

Últimas Noticias

FOTO: EUA Presenta Cargos de Narcoterrorismo Contra ‘La Rana’ del Cártel de Sinaloa
N+ FORO

EUA Presenta Cargos de Narcoterrorismo Contra ‘La Rana’ del Cártel de Sinaloa

FOTO: Nuevo Golpe al CJNG: Detienen a "El Salsas", Operador Financiero del Grupo Delictivo
N+ FORO

Nuevo Golpe al CJNG: Detienen a "El Salsas", Operador Financiero del Grupo Delictivo

FOTO: Hallan Cuerpo de Mujer en Bajopuente de Periférico Oriente, CDMX
N+ FORO

Hallan Cuerpo de Mujer en Bajopuente de Periférico Oriente, CDMX

FOTO: Hombre Muere Desmembrado al Interior de un Edificio en Reforma, CDMX
N+ FORO

Hombre Muere Desmembrado al Interior de un Edificio en Reforma, CDMX

Amenaza de Bomba en Ciudad Judicial, CDMX: Desalojan a Trabajadores
N+ FORO

Amenaza de Bomba en Ciudad Judicial, CDMX: Así se Ve Desde el Aire el Desalojo de Trabajadores

Caída de "El Mencho": Así Quedó Cerro tras Balacera, con Árboles Derribados y Casquillos Calibre 50
N+

Caída de "El Mencho": Así Quedó Cerro tras Balacera, con Árboles Derribados y Casquillos Calibre 50

Grupo Armado se Lleva a Niño de Camioneta en Colegio de Sinaloa; Después Lo Abandonaron
N+ FORO

Grupo Armado se Lleva a Niño de Camioneta en Colegio de Sinaloa; Después Lo Abandonaron

Las + Leídas

1
Ingresa al Altiplano Vehículo Blindado de Guardia Nacional que Salió en Convoy de FEMDO.
Narcotráfico

Ingresa al Altiplano Vehículo Blindado de Guardia Nacional que Salió en Convoy de FEMDO

Un vehículo blindado de la Guardia Nacional que salió escoltado de la FEMDO, en CDMX, ingresó al penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, la madrugada de este miércoles

2.
Checa Si Hay Restricción por Doble Hoy No Circula 26 de Febrero 2026 en CDMX y Edomex
Hoy No Circula

Hay Restricción: ¿Aplica Doble Hoy No Circula 26 de Febrero por Contingencia en CDMX-Edomex?

3.
María Julissa Rompe el Silencio sobre Supuesta Relación con 'El Mencho' que Llevó a su Captura
Espectáculos

María Julissa Rompe el Silencio sobre Supuesta Relación con 'El Mencho' que Llevó a su Captura

4.
Foto: Reuters | Archivo
El Mencho

FGR Confirma que Cuerpo de ‘El Mencho’ Ya Fue Solicitado por Sus Familiares

5.
foto | Llega al Altiplano Convoy que Salió de FEMDO, tras Audiencia de Presuntos Escoltas de ‘El Mencho’
El Mencho

Llega al Altiplano Convoy que Salió de FEMDO, tras Audiencia de Presuntos Escoltas de ‘El Mencho’

Metrópoli

FOTO: Aparatoso Choque en Coyotepec, Edomex: Combi Queda Prensada en Tráiler
N+ FORO

Aparatoso Choque en Coyotepec, Edomex: Conductor de Combi Quedó Prensado a la Cabina

FOTO: Policías Llegan a CCH Sur por Presunta Amenaza de Ataque Armado
N+ FORO

Policías Llegan a CCH Sur por Presunta Amenaza de Ataque Armado

FOTO: Caen 10 Extorsionadores en Edomex; Portaban Armas y Chalecos de la Policía
N+ FORO

Caen 10 Extorsionadores en Edomex; Portaban Armas y Chalecos de la Policía

FOTO: Golpe al Robo de Autopartes en CDMX: Detienen a 3 en la Alcaldía Cuauhtémoc
N+ FORO

Golpe al Robo de Autopartes en CDMX: Detienen a 3 en la Alcaldía Cuauhtémoc

Manifestaciones Hoy en CDMX: Padres de Familia Realizan Bloqueo Afuera de Secundaria de la Col. Roma
N+ FORO

Manifestaciones Hoy en CDMX: Padres de Familia Realizan Bloqueo Afuera de Secundaria de la Col. Roma

Peregrinos en la Basílica; Cortes Viales Hoy 26 de Febrero de 2026
N+ FORO

Peregrinos en la Basílica; Cortes Viales Hoy 26 de Febrero de 2026

FOTO: Fuga de Agua Abarca Dos Carriles de Río Churubusco en Coyoacán
N+ FORO

Fuga de Agua Abarca Dos Carriles de Río Churubusco en Coyoacán

Top 5: Videos + Vistos

1
FOTO: Incendio Tultitlán Hoy
Incendios

Así se Ve Desde el Aire Incendio de Hoy en Tultitlán, Edomex

Un fuerte incendio se registró en una recicladora en Tultitlán, Estado de México, pero debido a las condiciones del terreno, las llamas alcanzaron varias casas de madera de personas que trabajaban en la zona

2.
Operativo vs. El Mencho Tapalpa, Jalisco
Especiales N+

Minuto a Minuto: Así se Desplegó el Operativo contra "El Mencho"

3.
Balacera Hoy en Iztacalco: Asesinan a Joven de 21 Años tras Discusión; Agresor le Disparó Directamente en CDMX
Inseguridad en CDMX

Balacera Hoy en Iztacalco: Asesinan a Joven de 21 Años tras Discusión; Agresor le Disparó Directamente en CDMX

4.
Video Snapshot
Inseguridad en CDMX

Balacera hoy en la GAM: Adulta Mayor Baja de Taxi y es Asesinada en Ataque Directo por Dos Sujetos

5.
¿Tu Seguro Cubre un Auto Quemado en Jornada Violenta? Aquí los Detalles
El Mencho

¿Tu Seguro Cubre un Auto Quemado en Jornada Violenta? Aquí los Detalles

Espectáculos

FOTO: Nodal Responde a Cazzu; Esto Dijo el Cantante tras Polémica por Canción ‘Rosita’
N+ FORO

Nodal Responde a Cazzu; Esto Dijo el Cantante tras Polémica por Canción ‘Rosita’

FOTO: Concierto Shakira Zócalo 2026
N+ FORO

Concierto Shakira Zócalo 2026: ¿Vas a Ir? Horarios Especiales del Metrobús y Estaciones Cerradas

Video Snapshot
N+

Shakira Imparable: La Nominan por Primera Vez al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

FOTO: Metallica Confirma Residencia en la Esfera de Las Vegas
N+ FORO

Metallica Confirma Residencia en la Esfera de Las Vegas

FOTO: Arrolladora Banda El Limón
N+ FORO

La Arrolladora Banda El Limón Presenta Dos Nuevos Temas de su ‘Arrollaterapia’

FOTO: Danny Alfaro Omar Fierro Vix Microdrama
N+ FORO

Omar Fierro y Danny Alfaro Protagonizarán Microdrama de Ciencia Ficción en ViX

FOTO: Cazzu y Nicki Nicole Interpretan "Zona de Promesas", un Clásico de Gustavo Cerati
N+ FORO

Cazzu y Nicki Nicole Interpretan "Zona de Promesas", un Clásico de Gustavo Cerati

Suscríbete

RECIBE BOLETINES N+ EN TU CORREO

Inicio Puebla Dos hombres secuestrados se escapan en santo tomas chautla puebla hay dos secuestradores detenidos