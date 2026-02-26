Dos Hombres se Escapan de sus Secuestradores en Puebla; Hay Dos Detenidos y Armas Aseguradas

Dos hombres lograron escapar del inmueble donde presuntamente se encontraban privados de la libertad, en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, al sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con el reporte policial, las víctimas consiguieron salir del domicilio y posteriormente se fueron corriendo buscando ayuda hasta que finalmente ubicaron una patrulla, lo que permitió la rápida movilización de los elementos de seguridad.

Los uniformados se trasladaron hasta el lugar ubicado en el cruce de la Avenida 5 de Mayo y Cuauhtémoc, en el barrio de San Juan Tetepa, donde implementaron operativo.

Inmueble donde presuntamente había dos hombres privados de la libertad en Puebla. Foto: N+

En el lugar, observaron a un masculino quien intentaba ingresar al domicilio portando chaleco balístico y arma de fuego larga; Al aproximarse, localizaron al segundo hombre en la misma zona.

Ambos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, señalados por los delitos de privación ilegal de la libertad y portación de arma de fuego.

Investigan privación de la libertad de dos hombres en Santo Tomás Chautla, Puebla

Durante el operativo también fueron aseguradas una camioneta, dos motocicletas y armas presuntamente relacionadas con los hechos, las cuales quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La zona en Santo Tomás Chautla permanece bajo resguardo de las corporaciones de seguridad, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades.

En tanto a las víctimas no han dado conocer detalles sobre su identidad y se desconoce si ya obtuvieron comunicación con sus familiares.

Con información de Franco Arteaga

