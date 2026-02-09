Suman Tres Expolicías en Prisión por Secuestro y Asesinato de Cuatro Personas en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria en contra de María de la Luz "N" y Alberto "N", expolicías municipales de Tulcingo del Valle, por el homicidio calificado en agravio de cuatro personas, delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia y otros ramos del poder público.

Dos hombres y dos mujeres fueron privados de su libertad y posteriormente asesinados a manos de los oficiales en el paraje denominado "Los Cocos" perteneciente al municipio de Tulcingo en Puebla.

En este caso estuvieron involucrados al menos seis policías de los cuales dos de ellos obtuvieron sentencia el pasado 8 de febrero de 2026, mientras que uno más identificado como José Alexis "N" fue sentenciado en agosto de 2025.

De acuerdo a las investigaciones, el 13 de noviembre de 2022 se reportó una presunta riña en un salón ubicado en la Calle Belisario Domínguez, en el Barrio de San José, por lo que los elementos de seguridad arribaron al sitio. Posteriormente, detuvieron a las cuatro personas y las privaron de su libertad.

Los dos hombres y dos mujeres fueron trasladados en una unidad oficial hasta el paraje de "Los Cocos" en donde los oficiales los habrían golpeado y lesionado con un arma punzocortante en el cuello, provocándoles la muerte.

Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a un paraje en Jilotepec, perteneciente al estado de Guerrero, en donde los uniformados trataron de ocultarlos para evadir responsabilidades.

Sentencian a más de 28 años en prisión a expolicías de Tulcingo del Valle

Las autoridades fueron conocedoras de los hechos por lo que mediante una carpeta de investigación se recabaron las pruebas necesarias para determinar la participación de los entonces policías municipales de Tulcingo, María de la Luz "N", Alberto "N" y José Alexis "N".

María de la Luz "N" y Alberto "N" fueron detenidos y presentados ante las autoridades correspondientes, y una vez obtenidos los datos de prueba, el agente del Ministerio Público dictó en su contra una sentencia de 28 años, 6 meses de prisión y el pago de la reparación del daño moral y material.

Por otro lado, es importante recordar que José Alexis "N" fue juzgado en 2025 en donde luego de ser identificado como partícipe en los hechos con base en datos de prueba recabados por la Fiscalía General del Estado (FGE), se dictó en su contra una sentencia de 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

