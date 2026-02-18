Un Hombre Fue Secuestrado y Perdió la Vida durante el Cautiverio en Puebla

La noche de este martes 17 de febrero de 2026 se dio a conocer que Raúl “N” fue aprehendido por presuntamente secuestrar a un hombre y después asesinarlo en el municipio poblano de Tilapa.

El hoy aprehendido habría pedido un rescate de cinco millones de pesos a la esposa de la víctima vía telefónica, quitándole la vida al privado de la libertad tras no concretarse dicho pago.

Hombre fue secuestrado y murió durante su cautiverio en Tilapa, Puebla

De acuerdo con las investigaciones, el 08 de febrero de 2011, sujetos que se identificaron como policías ingresaron al negocio donde se encontraba la víctima, a quien privaron de la libertad.

Posteriormente, la esposa de la víctima recibió llamadas en las que exigieron cinco millones de pesos para su liberación, sin que se concretara el pago del rescate.

Durante el cautiverio, la víctima fue cercenada de un dedo y golpeada, perdiendo la vida como consecuencia de estas agresiones. El cuerpo fue enterrado dentro de un tambo en una zona de monte con dirección al municipio de Tilapa, Puebla.

Aprehenden a Raúl “N” por el secuestro y homicidio de su víctima en Tilapa, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió una orden de aprehensión contra Raúl “N”, por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado.

Al hoy imputado se le atribuye haber participado en la planeación y organización de los hechos, por lo que el 07 de junio de 2011 un Juez de lo Penal de Ciudad Serdán libró orden de aprehensión en su contra, la cual fue cumplida el lunes 16 de febrero de 2026 por reclusión.

