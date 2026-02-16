Sujeto Roba Camión que Llevaba Leche y Secuestra a sus Dos Ocupantes en Autopista de Puebla

Este domingo 15 de febrero de 2026 se dio a conocer la sentencia de 50 años de prisión contra Alberto “N” por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado en la autopista Puebla-Orizaba.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy sentenciado robó un tractocamión que transportaba leche en este tramo carretero a la altura del kilómetro 135+000 y privó de la libertad a sus dos ocupantes.

Alberto “N” roba camión que llevaba leche y secuestra a sus dos ocupantes en autopista Puebla-Orizaba

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Alberto "N", por su responsabilidad penal en el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés agravado.

En junio de 2023, dos personas que se encontraban a bordo de un tractocamión estacionado en una pensión ubicada a la altura del kilómetro 135+000 en la autopista Puebla-Orizaba, fueron privadas de su libertad con violencia por el hoy sentenciado.

El tractocamión acoplado a una caja seca pertenecía a una empresa de transportes que llevaba 28 mil 80 litros de leche. Posteriormente fue ubicado y se procedió a la detención de Alberto "N", por parte de elementos de la Guardia Nacional.

Una vez aportadas las pruebas por el Ministerio Público de la Federación (MPF), se obtuvo sentencia de 50 años de prisión en su contra, y el pago de una multa de 829 mil 920 pesos.

El pasado 13 de febrero la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la carretera Tecamachalco–Cañada Morelos, colonia El Salado, localidad de San José Tuzuapan, de Quecholac donde agentes investigadores, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, intervinieron el inmueble.

Durante el cateo fueron asegurados 48 envoltorios con sustancia granulada con características similares al cristal, 17 envoltorios con hierba similar a la marihuana y una báscula digital tipo gramera, elementos utilizados para la dosificación y comercialización de droga.

Como resultado de la acción, se detuvo a Karolina “N” y Benjamín “N”, quienes fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal correspondiente, además de quedar el inmueble asegurado para las investigaciones en curso.

Las indagatorias establecen que el domicilio operaba con fachada de tienda tipo “cachimba”, con función de punto discreto de distribución de estupefacientes las 24 horas, parte de una red dedicada al narcomenudeo en la región de Quecholac.

