Una Joven Fue Secuestrada por Sujetos para Exigir un Millón de Pesos a la Familia en Puebla

Tres sujetos fueron sentenciados por el secuestro de una joven en el municipio de Amozoc en Puebla, ocurrido en el año 2023. Los responsables pasarán 50 años encarcelados, además de tener que pagar una multa económica.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) logró una sentencia de 50 años de prisión al presentar pruebas técnicas suficientes que acreditaron la responsabilidad de Jesús "N", Luis Enrique "N" y Jesús "N" de 71, 29 y 34 años de edad respectivamente, por la privación de la libertad de una mujer.

Una mujer fue secuestrada y rescatada por policías municipales de Puebla

De acuerdo con los datos de la investigación, el pasado 29 de junio de 2023, la víctima se encontraba en el entronque de Amalucan cuando arribó una camioneta de la cual descendieron sujetos que, mediante la fuerza la obligaron a subir al vehículo.

Después, la trasladaron con dirección al municipio de Amozoc, exigiéndole que proporcionara el número telefónico de un familiar con la finalidad de solicitar la cantidad de un millón de pesos como rescate.

Dictan sentencia de 50 años y multa de 400 mil pesos a tres secuestradores en Puebla

Elementos de la Policía Municipal de Puebla iniciaron una persecución, durante la cual la víctima fue arrojada del vehículo en la localidad de San Miguel Espejo. Minutos después, los tres hombres fueron detenidos.

La Fiscalía de Puebla aportó los elementos probatorios correspondientes, a través de los cuales, la autoridad judicial resolvió dictar sentencia condenatoria en su contra.

En la audiencia de Individualización de Sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento les impuso a cada uno, 50 años de prisión y multa de más de 400 mil pesos.