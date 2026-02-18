Sujeto Roba Tráiler y Secuestra a su Conductor en Autopista de Tlaxcala

Este miércoles 18 de febrero de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de 52 años de prisión contra Irineo “N”, por el robo de un tráiler y el secuestro de su conductor en la autopista Arco Norte de Tlaxcala.

Además de la sentencia reclusoria, un juez también impuso al hoy condenado una multa de más de 300 mil pesos como reparación del daño por los delitos imputados.

Noticia relacionada: Un Hombre Fue Secuestrado y Perdió la Vida durante el Cautiverio en Puebla

Sentencian a Irineo “N” por robo de tráiler y secuestro de su conductor en autopista Arco Norte de Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 52 años y seis meses de prisión en contra de Irineo "N", por su responsabilidad penal en los delitos de robo de vehículo del servicio de autotransporte federal de carga, robo de mercancía, asociación delictuosa y secuestro exprés.

En diciembre de 2023, elementos de la Guardia Nacional recibieron una alerta del Servicio de Emergencias 911, en la que se reportaba el robo de un tractocamión en la autopista Arco Norte.

Los uniformados acudieron al llamado de emergencia y encontraron el vehículo descrito en el reporte, por lo que realizaron una inspección, en la que detuvieron a Irineo "N", quien había despojado de la unidad al conductor, además de privarlo de su libertad.

El detenido, el vehículo y la carga fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), el cual aportó las pruebas suficientes para que se dictara sentencia condenatoria, además de multa de alrededor de 300 mil pesos.

Sentencian a José “N” por narcomenudeo en Puebla

La FGR a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, mediante procedimiento abreviado, obtuvo de un juez, sentencia condenatoria contra José "N" por el delito de posesión con fines de comercio en su hipótesis de venta, de marihuana y tetrahidrocannabinol.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad a José "N", quien fue detectado por una unidad canina al interior de la Central de Autobuses CAPU, con una maleta en la que transportaba nueve paquetes que contenían en total ocho kilos 941 gramos 600 miligramos de marihuana, un envoltorio de aluminio y un frasco de vidrio con 651 gramos de tetrahidrocannabinol.

El detenido y la droga fueron puestos a disposición del agente del MPF, quien integró la carpeta de investigación correspondiente.

Mujer Rescatada de Secuestro en San Bartolo Teontepec, Tepanco de López, Puebla

Durante el proceso, José "N" fue condenado a cuatro años de prisión, así como al pago de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a ocho mil 685 pesos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ