Privan de la Libertad a Repartidor de Comida cuando Entregaba un Servicio en Tlaxcala

Este martes 24 de febrero de 2026 se dio a conocer la aprehensión de Marisol “N” y Óscar “N” en el municipio tlaxcalteca de Apizaco por el delito de privación de la libertad personal.

El ilícito fue realizado en la demarcación de Tlaxco, cuando un repartidor de comida se encontraba entregando un servicio, siendo amenazado y levantado por los hoy aprehendidos.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tlaxcala informó que la Policía de Investigación aprehendió este martes en el municipio de Apizaco a Marisol “N” y Óscar “N” por el delito de privación de la libertad personal.

Los hechos se registraron en Tlaxco, donde la víctima acudió a un servicio de entrega de comida y fue amenazada con un arma de fuego, despojada de su motocicleta y privada de la libertad.

Con base en los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, un Juez de Control otorgó la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada en la demarcación de Apizaco.

La Policía de Investigación de Tlaxcala aprehendió a Mauricio “N”, alias “Tecolín”, por el delito de homicidio calificado, ocurrido el pasado 3 de febrero en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado presuntamente agredió con un arma de fuego a la víctima en la avenida 5 de Mayo, en la Sección Séptima, causándole la muerte.

Tras reunir los datos de prueba, el Ministerio Público obtuvo del Juez de Control la orden correspondiente, la cual fue ejecutada en el municipio de Tlaxcala.

