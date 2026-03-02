Matan a Mujer y Abandonan Parte de sus Restos en Terreno Baldío de Huejotzingo, Puebla

Este lunes 2 de marzo de 2026 se dio a conocer la sentencia de 50 años de prisión contra Alfonso “N” por el delito de feminicidio cometido en el municipio poblano de Huejotzingo.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado privó de la vida a su víctima dentro de un domicilio, yendo a dejar posteriormente parte de sus restos a un terreno baldío.

Sentencian a Alfonso “N” por feminicidio cometido en Huejotzingo, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Alfonso "N", por el delito de feminicidio, por hechos ocurridos en el municipio de Huejotzingo.

De acuerdo con la investigación, el 12 de agosto de 2018, la víctima se encontraba con el sentenciado al interior de un domicilio, donde fue privada de la vida. Posteriormente, el responsable abandonó parte de los restos en un terreno baldío ubicado en la demarcación antes mencionada.

Derivado de las pruebas aportadas por la FGE Puebla, el 25 de febrero de 2026 la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión y multa de 750 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, se ordenó el pago de reparación e indemnizaciones, además de amonestación pública y suspensión de derechos civiles y políticos.

Detienen a Jesús “N” por tentativa de feminicidio con un machete en Izúcar de Matamoros, Puebla

Un hombre identificado como Jesús "N" fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su vecina, ocurrido en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Los hechos sucedieron el pasado 19 de febrero de 2026 cuando el agresor se encontraba bajo el influjo de sustancias; Jesús "N" ingresó a la vivienda de su vecina para exigirle dinero en efectivo bajo amenazas, con un machete en mano, sin embargo ella se negó.

Ante la negativa, el hombre la habría agredido con el arma en distintas partes del cuerpo, dejándola con lesiones graves en la cabeza, el rostro, la nuca y extremidades; heridas que pudieron causarle la muerte.

