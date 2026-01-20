Identifican a Mujer Encontrada Sin Vida Envuelta en Bolsas de Plástico en Puebla

Este martes 20 de enero de 2026 fue identificado el cuerpo de una mujer localizada sin vida, envuelta en una cobija y bolsas de plástico en el municipio poblano de Huauchinango.

La víctima del presunto feminicidio respondía al nombre de Nadia Sampayo Sánchez, tenía 32 años de edad, y fue hallada el 15 de enero en el camino que conduce a Xonapa, Xilocuautla, cerca de la autopista México-Tuxpan.

Identifican cuerpo de Nadia Sampayo Sánchez, víctima de feminicidio en Huauchinango, Puebla

En el municipio de Huauchinango, Puebla, fue identificado el cadáver de una mujer localizada la semana pasada y cuyo caso ya es investigado como feminicidio.

Se trata de Nadia Sampayo Sánchez, de 32 años de edad, quien era vecina de la calle 16 de Septiembre, en la colonia 5 de Mayo, en dicha demarcación de la Sierra Norte.

El cuerpo fue localizado el pasado 15 de enero, en el camino que conduce a Xopanapa, Xilocuautla, cerca de la autopista México-Tuxpan. Presentaba signos de extrema violencia, estaba envuelto con una cobija y bolsas de plástico negras.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realiza las indagatorias correspondientes, a fin de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Este sería el segundo feminicidio registrado en Puebla en lo que va de 2026. Familiares exigen que el crimen no quede impune, se haga justicia; y autoridades garanticen seguridad para las mujeres.

El cuerpo de Nadia Sampayo Sánchez fue encontrado el pasado 15 de enero. Foto: Facebook

Detienen a Carmela “N” por homicidio de dos mujeres en Tlaxcala

Este martes también se confirmó la detención de Carmela "N" quien presuntamente sería la segunda implicada por el homicidio de dos mujeres; Cabe destacar que el hermano de una de las víctimas ya había sido detenido en 2025.

De acuerdo con las investigaciones, madre e hija se encontraban en su vivienda ubicada en colonia Álvaro Obregón en Nanacamilpa, cuando de repente llegó Gregorio "N", quien también vivía en el lugar, pero esta vez iba acompañado de la mujer antes mencionada.

El hombre comenzó a amenazar a las dos mujeres con ayuda de su acompañante, sin embargo, la situación se tornó cada vez más violenta hasta que finalmente sacaron un arma punzocortante y les quitaron la vida.

