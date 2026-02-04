Feminicidio en Puebla: Sentencian a Hombre que Asesinó a su Pareja en un Hotel

Una mujer fue asesinada a manos de su pareja sentimental cuando estaban al interior del hotel San Carlos, ubicado en la colonia San José Los Pinos, en la ciudad de Puebla. Celestino "N" fue sentenciado a prisión por este delito de feminicidio.

Luego de poco más de tres años de lucha, se obtuvo justicia por el asesinato de la víctima ocurrido el 22 de octubre de 2022. De acuerdo a las investigaciones, la mujer se encontraba en la habitación 209 del hotel referido, cuando su pareja comenzó a estrangularla.

Lamentablemente, la persona perdió la vida a causa de una asfixia mecánica, por lo que las autoridades dieron inicio a una carpeta de investigación y una vez recabadas las pruebas, se ordenó una orden de aprehensión en contra de Celestino "N".

Sentencian a 50 años en prisión a Celestino "N" por el delito de feminicidio en Puebla

El agresor fue puesto a disposición de la autoridad judicial y posteriormente fue llevado ante los tribunales, en donde una vez agotadas las etapas procesales, se dictó un fallo condenatorio en su contra durante una audiencia de Juicio Oral.

Celestino "N" recibió una pena de 50 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño moral y material, esto gracias a la audiencia de Individualización de Sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento.

Sentencian a hombre por intento de asesinato contra una mujer en Villa Frontera, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla sentenció a Eliseo "N" por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de una mujer, ocurrido en la ciudad de Puebla.

De acuerdo a los hechos, el 12 de julio de 2021 la víctima se encontraba en su vivienda ubicada en la unidad habitacional Villa Frontera, cuando el agresor ingresó y comenzó a disiparle en su contra.

La mujer resultó lesionada de bala y estuvo en riesgo de perder la vida, por lo que posteriormente emitió una denuncia y se dio inició una carpeta de investigación. Eliseo "N" fue detenido y luego de las pruebas recabadas, este 28 de enero de 2026 se reafirmó su sentencia de 18 años, 4 meses de prisión.

