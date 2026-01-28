Sujeto Intenta Asesinar a Disparos a una Mujer en la Ciudad de Puebla

Este miércoles 28 de enero de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de 18 años de cárcel impuesta contra Eliseo “N” por intentar asesinar a una mujer en la unidad habitacional Villa Frontera de la ciudad de Puebla.

Dicha condena fue obtenida en noviembre de 2024, sin embargo, la defensa decidió impugnar, por lo que el Tribunal de Alzada analizó el caso y determinó confirmar la sentencia emitida en primera instancia apenas este día.

Eliseo “N” fue sentenciado a más de 18 años de prisión por tentativa de homicidio en unidad habitacional Villa Frontera de Puebla

Con base en los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), el Tribunal de Alzada confirmó una sentencia de 18 años y cuatro meses de prisión, en contra de Eliseo “N”, acusado de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de una mujer, ocurrido en la capital poblana.

El 12 de julio de 2021, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la unidad habitacional Villa Frontera, cuando de momento se presentó en el lugar el hoy sentenciado, quien presuntamente tras amenazarla, habría realizado disparos de arma de fuego en su contra, provocándole lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Una vez que la persona fue detenida y puesta a disposición de la autoridad judicial, se realizaron las acciones jurídicas pertinentes en cada una de las etapas procesales, lo que permitió a la FGE Puebla obtener, una sentencia condenatoria mayor a los 18 años de cárcel.

Vinculan a proceso a sujeto por disparar contra su pareja sentimental en Zoquitlán, Puebla

El pasado 13 de enero se dio a conocer la vinculación a proceso de Erik “N” por su presuntamente disparar contra su pareja sentimental en el municipio poblano de Zoquitlán.

Se sabe que el pasado 1 de enero, el hoy imputado, tras una discusión con la víctima, le habría disparado en varias ocasiones con un arma de fuego provocándole lesiones que pusieron en peligro su vida.

Derivado de estos hechos, se libró orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada por agentes investigadores, quedando a disposición del Juez de Control.

