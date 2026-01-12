Un Hombre Asesinó a Balazos a un Policía y Lesionó a Otros Cuatro en Puebla
N+
Vecinos de la Colonia San José Los Cerritos, reportaron que un hombre realizaba disparos, y los uniformados que acudieron el reporte fueron atacados.
COMPARTE:
Un hombre fue sentenciado a más de 33 años de prisión contra sujeto acusado de homicidio y lesiones en agravio de policías municipales de Puebla, en la San José Los Cerritos.
Luego de presentar pruebas contundentes aportadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) durante las etapas procesales, la autoridad judicial emitió fallo condenatorio e impuso una pena de 33 años 9 meses 29 días de prisión contra el responsable.
Noticia relacionada: Investigan a Tres Policías Municipales por Asesinar a Dos de sus Compañeros en Puebla
Balean a policías municipales de Puebla en la Colonia San José Los Cerritos
El 07 de julio de 2019, elementos de la Policía Municipal recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de la colonia San José Los Cerritos, del municipio de Puebla.
Al atender el reporte se percataron que el responsable descendió de un vehículo e ingresó a una vecindad desde la cual disparó el arma de fuego contra los elementos municipales. Derivado del ataque uno de ellos murió y otros cuatro sobrevivieron con lesiones por impactos de bala.
Gabriel "N" pasará más de 30 años en prisión por la muerte de un policía de Puebla
El hoy sentenciado deberá pagar por concepto de reparación del daño material, moral, económico y gastos funerarios del policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) que perdió la vida en el ataque.
El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de más de más de 33 años de prisión contra Gabriel "N", acusado de homicidio y lesiones calificadas, en agravio de elementos de la Policía Municipal de Puebla.
Después del fallo, la defensa interpuso recurso de apelación pero derivado del análisis, el tribunal confirmó la sentencia condenatoria, por lo que el sujeto pasará más de 30 años encarcelado.
Historias recomendadas:
- Fue Detenido un Probable Responsable de la Balacera en la que Murieron Tres Policías en Puebla
- Cayó en Puebla "El Caiser" Objetivo Prioritario de Grupo Delictivo Ligado a Diez Homicidios
- Balean Patrulla y Mueren Tres Policías en Puebla: El Resto de la Corporación Renunció
Con información de N+
JAPR