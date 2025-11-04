Balean Patrulla y Mueren Tres Policías en Puebla: El Resto de la Corporación Renunció

La muerte de dos policías hombres y una mujer comandante provocó la renuncia de por lo menos ocho policías del municipio de San Salvador Huixcolotla en Puebla. La noche del domingo una patrulla fue rafagueada con armas de fuego provocando que perdieran la vida dos oficiales en el lugar, y una víctima más en el hospital.

Asesinato de Policías Desata Renuncias en Huxicolotla, Puebla

Así lo confirmó el Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, Samuel Aguilar Pala, quien aseguró la intervención de la Policía Estatal para tomar la seguridad de Huixcolotla luego del ataque armado contra los elementos municipales.

En el caso de Huixcolotla, ya renunciaron todos los policías (...) Tengo entendido que ocho. Pero no se queda el municipio sin seguridad.

Mueren tres policías en emboscada con armas de fuego en carretera federal Puebla-Tehuacán

El ataque armado a policías de San Salvador Huixcolotla en Puebla dejó como saldo tres uniformados sin vida. Un comando emboscó a los elementos quienes realizaban patrullaje de rutina.

Fueron interceptados por dos camionetas color blanco sobre la carretera federal a Tehuacán, a la altura de la Capilla de San Judas. En las unidades viajaban delincuentes armados quienes sin mediar abrieron fuego contra la patrulla y después huyeron del sitio.

Policías se trasladaron al lugar, donde encontraron a sus compañeros baleados. No obstante, dos de estos murieron en el lugar de los hechos, debido a los disparos, mientras que la tercera víctima estaba gravemente lesionada y al ser trasladada a un hospital, perdió la vida.

Las víctimas fueron identificadas como Roberto “N”, Arturo “N”, y la comandante Yusami “N” quien sobrevivió al momento del ataque pero falleció durante la atención en el hospital.

Asume la Policía Estatal la Seguridad del municipio de San Salvador Huixcolotla en Puebla

Después del ataque armado, tomarán el control de la seguridad ya que todos los policías tomaron la decisión de renunciar. El secretario de seguridad pública estatal, Francisco Sánchez González, resaltó que no tenían solicitud de apoyo para reforzar el cuerpo policial, antes de lo ocurrido el fin de semana.

El Gobernador del Estado, Alejandro Armenta, lamentó lo ocurrido y dijo que las familias de las víctimas no estarán solas y recibirán el apoyo correspondiente.

