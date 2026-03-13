A Pesar de Operativos de la GN, Conductores de Taxi por Aplicación Siguen Laborando en el AICM

Pese a que los taxis de aplicación podrían ser multados con más de 50 mil pesos por subir pasaje dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), este jueves siguieron operando en ambas terminales, sin importar el reforzamiento de los operativos que realizó la Guardia Nacional.

El equipo de N+ solicitó un taxi de aplicación en la puerta 4 de la Terminal 1 del Aeropuerto Benito Juárez, que sólo tardó 4 minutos en llegar.

César Eduardo, chofer de taxi de aplicación, dijo que los operativos ya están, "pero hay que andar discretamente, recogiendo a los usuarios. Por eso no traemos el teléfono en el soporte”.

El taxi de aplicación se detuvo sin preocuparse a ser detenido por los elementos de la Guardia Nacional, por subir pasaje en una zona federal.

"Sí, pero nos arriesgamos, como ya tengo tiempo en las aplicaciones, veo que fácil es o no recoger al usuario. La gran ventaja que tenemos con la aplicación es que nos paga la multa, pero lo único que venimos perdiendo es el tiempo, en lo que se libera el carro”.

Por un viaje de 3.71 kilómetros de la Terminal 1 del aeropuerto a la Plaza Encuentro Oceanía, en la colonia Moctezuma, el taxi de aplicación, una camioneta subcompacta, cobró 100 pesos, un trayecto por el que un taxi del aeropuerto hubiera cobrado con un vehículo sedán alrededor de 310 pesos.

Operativo de la GN

El miércoles, taxistas concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bloquearon las terminales 1 y 2, para exigir sanciones a taxis de aplicación que, pese a la prohibición, recogen pasaje.

El sargento Luna, de la Guardia nacional, explicó que "no pueden cargar aquí, no pueden hacer el servicio si no están regulados como tal", cuya sanción es el retiro de circulación de la unidad.

Algunos usuarios, como Sandra, reconocieron utilizar regularmente taxis de aplicación al llegar al aeropuerto y dieron sus razones.

"Si ellos (taxistas del AICM) ajustaran el precio, uno no tendría necesidad de pedir en aplicación".

Una competencia desleal

Las 11 empresas de taxis concesionadas consideran que los de aplicación representan una competencia desleal, porque ellos pagan fuertes cantidades de dinero para poder operar en los aeropuertos.

Hugo Guerrero, presidente de TyM Movilidad, de taxis concesionados del AICM, platicó sobre el gasto que erogan para tener el permiso para trabajar en la terminal.

“Entre todos tenemos un aproximado de alrededor de 4 millones y medio de pesos que pagamos mensualmente por pago de una contraprestación por acceso a la zona federal más aparte lo que pagamos de licencia, cursos de capacitación”.

Con información de Carlos Guerrero

