Trump Califica de "Inepta y Vergonzosa" a Corte de Estados Unidos y la Acusa de Saquear al País.

El presidente Donald Trump se lanzó la noche de este domingo 15 de marzo contra la Corte Suprema de Estados Unidos por el revés a sus aranceles y acusó al máximo tribunal de saquear al país, además de tildarla de "inepta", "vergonzosa" y como un arma política para perjudicarlo.

En una extensa publicación en su plataforma de Truth Social, el mandatario inicio señalando que el fallo que contraviene su política tarifaria tiene otras salidas y ya ha empezado a aplicar impuestos por esas vías. Sin embargo, reconoció que se ve obligado a regresar los billones de dólares en aranceles cobrados a varios países.

"La decisión que más me importaba eran los ARANCELES. La Corte sabía cuál era mi postura, cuánto quería esta victoria para nuestro país, y aun así decidió, potencialmente, entregar billones de dólares a países y empresas que han estado aprovechándose de Estados Unidos durante décadas.

"Nuestra Corte Suprema ha hecho muy felices a esos países, pero, como la propia Corte señaló, tengo el derecho absoluto de imponer ARANCELES de otra forma, y ya he empezado a hacerlo", publicó.

Trump impuso un 10% de aranceles sobre las importaciones estadounidenses mediante una orden ejecutiva, poco después del fallo de la Corte Suprema.

Video: ¿Qué Pasará con los Aranceles tras Fallo de la Corte? Este Es el Plan de Trump.

Inepta, vergonzosa y saquedora

Sin embargo, en una escalada más agresiva, el presidente dijo que la Corte Suprema estadounidense saqueó al país.

"Nuestro país fue SAQUEADO innecesariamente por la Corte Suprema de Estados Unidos, que se ha convertido en poco más que una organización política injusta y utilizada como arma. Lo triste es que solo empeorará", apuntó.

Y enseguida acusó al máximo tribunal de perjudicar a Estados Unidos, admitiendo que sus declaraciones le traerán problemas.

"Esta Corte completamente inepta y vergonzosa no es lo que los maravillosos fundadores de nuestro país establecieron para la Corte Suprema de Estados Unidos. Están perjudicando a nuestro país y seguirán haciéndolo", advirtió.

"Lo único que puedo hacer, como presidente, es señalar su mal comportamiento. Esta declaración sobre la Corte Suprema de Estados Unidos no me traerá más que problemas en el futuro, pero siento que es mi obligación decir LA VERDAD", finalizó su mensaje.

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