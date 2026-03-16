Repechaje del Mundial 2026 en México: Partidos, Sedes, Horarios y Calendario

México es sede del Mundial 2026 y, previo al inicio, todavía hay seis selecciones que viajarán al país en marzo para disputar la repesca intercontinental de la Copa Mundial de la FIFA. Dos de ellas obtendrán los últimos cupos para el torneo de futbol más importante del mundo. Las semifinales se jugarán el 26 de marzo y la final el 31 de marzo.

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¿Por qué México es sede de la repesca para el Mundial 2026?

La FIFA confirmó a México como sede de la repesca el 19 de noviembre de 2025. México, al ser uno de los tres coanfitriones del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, tendrá la repesca y le brinda a México una prueba real de su infraestructura mundialista antes de junio.

El personal de los estadios, los equipos de seguridad y los sistemas de transporte tendrán un ensayo general.

México fue sede de la Copa Mundial en 1970 y 1986, convirtiéndose en el primer país en albergar o coorganizar el torneo masculino en tres ocasiones.

Partidos de repechaje en Estadio Akron (Estadio Guadalajara)

Semifinal: Nueva Caledonia vs. Jamaica (26 de marzo de 2026)

Final: República Democrática del Congo vs. Ganador de la semifinal (31 de marzo de 2026)

Partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial en el Estadio Akron: Guadalajara albergará cuatro partidos de la fase de grupos en junio de 2026, incluyendo México vs. Corea del Sur.

El Estadio Akron se localiza en Zapopan, junto a la reserva Bosque La Primavera.

Estadio BBVA (Estadio Monterrey) en Monterrey

El Estadio BBVA es el más nuevo de los tres estadios de México que albergarán la Copa Mundial. Se inauguró en 2015 y no requirió remodelaciones.

Semifinal: Bolivia vs. Surinam (26 de marzo de 2026)

Final: Irak vs. Ganador de la semifinal (31 de marzo de 2026)

Partidos del Mundial en el Estadio BBVA: Monterrey será sede de tres partidos de la fase de grupos y un partido de dieciseisavos de final en junio y julio de 2026.

Calendario completo de repesca de Mundial en México 2026:

Se realizarán cuatro partidos. Dos días. Dos ciudades. Cada partido es a partido único. Si se gana, se va al Mundial. Si se pierde, se regresan a casa.

Así serán las fechas, fase de partido, hora y sede

Se espera el 26 de marzo de 2026 para las semifinal Bolivia vs. Surinam 17:00 en el estadio BBVA, Monterrey

26 de marzo de 2026 semifinal de Nueva Caledonia vs. Jamaica a las 20:00 horas en el Estadio Akron, Guadalajara

31 de marzo de 2026 Final República Democrática del Congo vs. Ganador de la Ruta 1, 15:00 horas en el estadio Akron, Guadalajara

31 de marzo de 2026 Final Irak vs. Ganador de la Ruta 2 en el Estadio BBVA, Monterrey

Boletos para la repesca del Mundial de México 2026

Los boletos oficiales se venden a través de fifa.com en tres categorías de precio.

La Categoría 1 ofrece los asientos más cercanos al campo .

. Los boletos para la final son más caros que los de las semifinales.

que los de las semifinales. Si no consigues boletos en la ventanilla oficial, puedes consultar StubHub, Viagogo o SeatGeek.

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Con información de N+

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