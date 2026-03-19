“El Diálogo Está Abierto”: Sheinbaum a Maestros de la CNTE por Paro Nacional y Bloqueos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que el “diálogo esta abierto”, en el marco del paro nacional de 72 horas que mantienen los maestros.

En la conferencia mañanera de hoy, 19 de marzo de 2026, la mandataria cuestionó: “Si está el diálogo abierto, qué sentido tiene cerrar una calle”, luego de la marcha, bloqueos y el plantón que instalaron los maestros en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Sheinbaum Pardo recordó que el diálogo con la CNTE lo encabeza la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Noticia relacionada: Segundo Día de Bloqueos de la CNTE: Lugares Afectados por Protestas de Maestros Hoy en CDMX

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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