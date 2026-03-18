Paro Nacional de la CNTE: Maestros Instalan Plantón en Zócalo CDMX

Cientos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron la mañana de hoy, 18 de marzo de 2026, al Zócalo de la Ciudad de México, como parte del paro nacional de 72 horas que dio inicio este miércoles.

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Los integrantes de la CNTE regresaron al paro nacional para seguir exigiendo -principalmente- la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

CNTE instala plantón en Zócalo CDMX

Los maestros de la CNTE instalaron un plantón en el Zócalo con casas de campaña, previo a la megamarcha con la que colapsarán hoy la Ciudad de México.

La CNTE inició hoy un paro nacional de 3 días, con movilizaciones en varios estados, incluida la Ciudad de México; se prevé que el plantón en el Zócalo CDMX permanezca hasta el viernes, 20 de marzo de 2026.

Maestros de la CNTE inician la instalación de un campamento en la Plaza de la Constitución, donde iniciarán un paro de 72 horas; además, este miércoles realizarán una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.



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Ruta de la megamarcha de a CNTE de hoy

Los maestros de la CNTE se concentrarán a partir de las 09:00 horas de hoy en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, posteriormente, marcharán a lo largo del Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo CDMX, donde ya está instalado el plantón.

La ruta de la marcha es la siguiente:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

5 de Mayo

Zócalo CDMX

En N+, te informamos cuáles son las alternativas viales para evitar los bloqueos por la megamarcha de la CNTE.

Video: Mapa: Ruta de la Marcha de Maestros de la CNTE Hoy en la Ciudad de México

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Con información de N+.

RMT