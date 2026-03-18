Segundo Día de Bloqueo en Marina Nacional; Rutas Para Evitar Caos Vial en Torre de Pemex

Este miércoles, 18 de marzo de 2026, trabajadores petroleros mantienen un bloqueo por segundo día consecutivo en Marina Nacional, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuáles son las rutas alternas para evitar el caos vial en inmediaciones de la Torre de Pemex.

Se trata de integrantes del Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros quienes desde ayer instalaron tres carpas a la altura de Laguna de Mairán, con dirección a Circuito Interior, en dicha alcaldía, donde pasaron la noche.

Son hombres y mujeres jubilados y trabajadores activos, quienes denuncian que son objeto de discriminación sindical y exigen:

Aumento salarial para los profesionistas petroleros, tanto activos como jubilados, conforme al marco laboral aplicable.

Mejores condiciones de trabajo y el pleno reconocimiento a sus derechos sindicales.

Noticia relacionada: Marcha CNTE: Calles con Bloqueos por Protesta de Maestros Hoy 18 de Marzo 2026

Rutas alternas para evitar bloqueo en Marina Nacional

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros se reunirán a las 14:00 horas en la Camára de Diputados, alcaldía Venustiano Carranza.

Desde muy temprano hay un dispositivo de tránsito por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en Marina Nacional, las alernativas viales son:

México-Tacuba.

Circuito Interior.

Río San Joaquín.

Camarones.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar

