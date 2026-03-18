Marcha CNTE: Calles con Bloqueos por Protesta de Maestros Hoy 18 de Marzo 2026

Este miércoles, 18 de marzo de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará una nueva marcha en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos las zonas con bloqueos de docentes hoy.

Maestros de la CNTE llegan en autobuses a avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la CDMX, para sumarse a un plantón en el zócalo capitalino e iniciar una serie de movilizaciones.



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Además, los integrantes de la CNTE realizarán un “Paro nacional de 72 horas” para exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participan en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud, seguridad social.

Mejores condiciones para escuelas en zonas rurales .

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Calles afectadas por marcha y plantón de la CNTE

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE se reunirán a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia, de donde saldrán hacia Palacio Nacional.

Desde antes de las 6:00 horas, varios maestros procedentes de Oaxaca y Guerrero llegaron en autobuses a avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la CDMX, para sumarse a un plantón en el zócalo capitalino.

A las 18:00 horas se prevé una Asamblea Nacional Representativa en la sede de la CNTE, ubicada en Belisario Domínguez N.32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+



