Segundo Día de Bloqueos de la CNTE: Lugares Afectados por Protestas de Maestros Hoy en CDMX

Este jueves, 19 de marzo de 2026, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una nueva marcha en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos los lugares afectados por segundo día de protestas de maestros en la capital del país, para que tomes precauciones.

Video: Integrantes de la CNTE Mantienen Plantón en el Zócalo de la CDMX

Los integrantes de la CNTE realizan un “Paro nacional de 72 horas” para exigir la reinstalación de las mesas tripartitas con el Gobierno Federal para que se dé solución a sus demandas centrales:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participan en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud, seguridad social.

Mejores condiciones para escuelas en zonas rurales .

Recuerda que las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones y 14 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

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Lugares afectados por protesta de maestros de la CNTE

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la CNTE se reunirán este jueves a las 9:00 horas en:

La Torre del Caballito, en Avenida Paseo de la Reforma No. 10, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde ofrecerán una conferencia de prensa.

El Centro de Orientación Vial de la SSC recomienda como alternativas viales utilizar el Circuito Interior, la avenida Chapultepec, el Eje 1 Norte y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

A las 8:00 horas, se reporó cierre a la circulación en carriles laterales de Av. Paseo de la Reforma, a la altura de Plaza de la República al poniente, por presencia de manifestantes. Las alternativas viales son: Avenida México-Tenochtitlán, Ponciano Arriaga y Magnolia.

A las 10:00 horas, se prevén bloqueos de vialidades sobre los principales cruces de Avenida Paseo de la Reforma.

A las 17:00 horas, se realizará un conversatorio frente a Palacio Nacional.

Las autoridades no descartan que los maestros de la CNTE bloqueen las vialidades como medida de protesta; así como que se unan otros sindicatos en apoyo. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

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Con información de N+.

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