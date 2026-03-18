¿Cuántos Días Faltan para las Vacaciones de Semana Santa? Por Esta Razón Durarán Más en 2026

Alumnos, papás y maestros ya cuentan los días para el inicio de las vacaciones de Semana Santa 2026, que este año serán más extensas que el anterior, y en N+ te revelamos por qué este periodo de descanso tendrá un par de días extra.

Por si no lo sabías, las vacaciones de Semana Santa no tienen una fecha fija. Si buscas en tu calendario de años pasados siempre serán en días distintos. Esto se debe a que la celebración se basa en el calendario lunar, de acuerdo con la Diócesis de Azcapotzalco.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer las fechas exactas de los Días Santos en 2026 y su significado.

Mientras que para aquellos trabajadores que por su actividad no tienen descansos, también te explicamos cómo te deben pagar si laboras durante la Semana Santa, según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

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¿Cuántos días faltan para que inicien las vacaciones de Semana Santa?

Ahora bien, quienes sí gozarán de un periodo de vacaciones por Semana Santa son los estudiantes y docentes, de acuerdo con el calendario de 185 días de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que regula los días de descanso del ciclo escolar 2025-2026.

Así, las vacaciones de Semana Santa están marcadas desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 10 de abril de 2026, por lo que contando a partir de este miércoles 18 aún faltan 11 días para que den inicio.

Entonces, ¿por qué este año las vacaciones de Semana Santa serán más largas?

Ahora bien, pese a que las vacaciones inician formalmente el 30 de marzo, el viernes 27 habrá junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), lo que significa que los estudiantes no irán a clases.

Así sus vacaciones se extenderán un día extra, dado que el último día que acudirán a las aulas será el jueves 26 de marzo de 2026.

Así, las vacaciones iniciarán el viernes 27 de marzo para estudiantes de educación básica, quienes regresarán a las aulas hasta el 13 de abril de 2026.

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¿Cuántos días son de vacaciones por Semana Santa en México?

De este modo, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas que se rigen por el calendario de la SEP, tendrán 17 días de vacaciones.

A diferencia del ciclo escolar 2024-2025 cuando los estudiantes gozaron apenas de dos semanas completas de vacaciones, que sumadas al fin de semana apenas llegaron a los 14 días consecutivos.

Pero, ojo, porque los 17 días de vacaciones sólo aplican para estudiantes de Educación Básica. En el caso de trabajadores, serán las empresas quienes determinen el número de días que habrán de descansar.

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