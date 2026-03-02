Semana Santa 2026: ¿Cuáles Son Días de Descanso Obligatorio en Marzo?; Así se Pagan si Trabajas

Se aproxima la semana santa 2026 y en N+ te decimos ¿cuáles son los días de descanso obligatorio en marzo? Y cómo se pagan si trabajas.

Video relacionado: Comerciantes de Guanajuato, Esperan Buenas Ventas de Mariscos en Semana Santa

¿Por qué la Ley Federal del Trabajo habla del descanso obligatorio?

Los días feriados o de descanso obligatorio consisten en fechas contempladas conforme a la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuáles días en marzo de 2026 hay descansos obligatorios en México?

En marzo de 2026 hay días de descanso obligatorio por conmemoraciones oficiales como escolares, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública y la Ley Federal del Trabajo.

Estos son los días feriados en marzo de 2026

16 de marzo, debido a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, aunque la fecha oficial es el 21 de marzo, se recorre al tercer lunes de marzo para tener un fin de semana largo.

¿Qué es un día descanso obligatorio?

Es considerado un día de descanso obligatorio para trabajadores y se suspenden las labores en escuelas de nivel básico.

El 27 de marzo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lo contempla como día de suspensión de actividades, porque es sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, y no habrá clases, sin embargo, no es un feriado obligatorio para los trabajadores.

Vacaciones de Semana Santa

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP del ciclo escolar 2025-2026, el lunes 30 de marzo inicia el periodo vacacional de Semana Santa. Las vacaciones terminarán el 10 de abril, y así los estudiantes de educación básica gozarán de dos semanas completas de asueto.

El mes de marzo de 2026 contempla días de descanso obligatorio tanto por conmemoraciones oficiales como por actividades escolares, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública y la Ley Federal del Trabajo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI