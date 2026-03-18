¿Qué Playas Son Aptas para Visitar durante las Vacaciones en Sonora? Lista Completa

En estas próximas vacaciones de Semana Santa, los ciudadanos podrán visitar de manera segura las playas de Sonora, al cumplirse los criterios sanitarios para uso recreativo, informó la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, Coesprisson.

La dependencia estatal mantiene un programa permanente de vigilancia sanitaria, donde se monitorean 29 puntos de muestreo ubicados en 13 playas de 6 municipios costeros, como San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Huatabampo.

En los análisis previos a las vacaciones se toman seis muestras por cada punto de monitoreo, lo que representa 174 estudios que, sumados a los mensuales, se realizan más de 200 estudios de laboratorio, con alrededor de 203 evaluaciones en total.

Semana Santa es uno de los tres períodos vacacionales donde se hacen las muestras, mismos que, al año, suman en promedio 750.

Ante irregularidades en playas, Coesprisson pone a disposición sus contacos oficiales

En los análisis se detecta la presencia de enterococos, bacterias que funcionan como indicador sanitario en el agua, por lo que ante cualquier irregularidad, la ciudadanía se puede contactar a la Coesprisson por redes sociales o al número 66 22 12 21 65.

En diciembre pasado dos playas de Sonora resultaron no aptas para ir a vacacionar en la temporada invernal, de acuerdo a resultados de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, por lo que la Comisión Estatal del Agua, CEA, aplicó medidas correctivas en las zonas de El Veneno, en Miramar, y San Francisco, en San Carlos Nuevo Guaymas.

Reportera: Fernanda Romero N+

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