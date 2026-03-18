¿Cuándo Inicia el Registro para Preparatorias Públicas de Sonora Este 2026?
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Está próxima a iniciar la convocatoria para las y los jóvenes que busquen entrar de nuevo ingreso a las preparatorias públicas de Sonora.
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En mayo arrancará la convocatoria para las y los jóvenes que busquen entrar de nuevo ingreso a las preparatorias de Sonora.
La Secretaría de Educación y Cultura detalló que son 180 los planteles que hay en el estado y están alineados a la nueva escuela mexicana.
La dependencia explicó que para el registro se tomarán varios criterios, entre ellos tomando en cuenta la cercanía de la secundaria de origen al bachillerato y disponibilidad de espacios.
SEC hace llamado a padres y madres de familia para estar atentos de la información oficial
Entre las instituciones que participan están Cobach, Cecytes, Cbtis o Dgeti, Conalep, prepa Isea, Cedart y Cecati.
Por lo que la SEC Sonora llamó a padres y madres de familia para estar cerca de sus estudiantes al momento del registro, asimismo, estar atentos a la información oficial en el portal Educación.sonora.gob.mx o redes de la dependencia.
Reportera: Fernanda Romero N+
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JGMR