Localizan Más de 16 Fosas Clandestinas en Zona del Desierto de Sonoyta, Sonora

Al menos 16 fosas clandestinas y restos óseos pertenecientes a más de 20 personas fueron localizados en una zona del desierto de Sonoyta, municipio de General Plutarco Elías Calles, durante una jornada de búsqueda realizada por el colectivo Buscando a Jonás de Puerto Peñasco.

De acuerdo con el colectivo, en el sitio se encontraron 16 fosas, aunque algunas estaban vacías, además de restos óseos dispersos en la superficie. Con base en su registro preliminar, el hallazgo asciende a 22 osamentas o restos humanos.

Sin embargo, el propio colectivo indicó que las autoridades que participaron en el procesamiento del área reportaron el registro de 15 fosas y 19 restos.

Las labores de búsqueda se realizaron del 11 al 13 de marzo de 2026, inicialmente con el objetivo de procesar un punto relacionado con la desaparición de Pedro Marcos León López, quien fue visto por última vez el 22 de febrero de 2023. Sin embargo, al ampliar la exploración hacia zonas más profundas del desierto, los voluntarios localizaron el sitio utilizado para inhumaciones clandestinas.

Durante el rastreo también se recuperaron diversos objetos que podrían ayudar en la identificación de las víctimas, entre ellos prendas de vestir como calzado, cobijas y lonas, además de objetos personales y un anillo de matrimonio considerado una pieza clave para las investigaciones, así como cientos de casquillos percutidos.

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Fiscalía realiza diligencias periciales en Sonoyta

Ante los restos óseos localizados en Sonoyta, Sonora la Fiscalía se encuentra realizando diligencias periciales. De acuerdo con las primeras valoraciones, son casi en su totalidad restos humanos con una aproximada antigüedad de aproximada entre cinco y diez años.

Hasta el momento no se ha determinado la cantidad de víctimas, las autoridades realizarán perfiles genéticos y procesos para la identificación de estos.

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