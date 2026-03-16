Hombre Detenido por Lesionar con Arma de Fuego a su Esposa tras una Discusión en Hermosillo

Un hombre disparó un arma de fuego y lesionó a su esposa en el pie durante una discusión ocurrida en la colonia Pueblitos, sección Pueblo Escondido, al norponiente de Hermosillo.

El presunto responsable fue identificado como Álvaro Ernesto “N”, de 45 años de edad, quien fue detenido por elementos de la Policía de Hermosillo alrededor de las 04:00 horas de este lunes.

La captura se realizó en un domicilio ubicado en las calles Del Adivino y Pueblo Escondido del citado sector, donde los agentes también aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros.

El sujeto habría maniobrado el arma y se disparó

De acuerdo con el testimonio de la víctima, una mujer de 38 años, durante la discusión su cónyuge maniobró el arma de fuego y esta se detonó, provocándole una lesión en el pie izquierdo.

El hombre fue puesto a disposición dl Ministerio Público, donde deberá responder por los delitos de portación de arma de fuego, lesiones y violencia familiar en perjuicio de su pareja.

Reportero: Roberto Bahena N+

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