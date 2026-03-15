Hombre Detenido por Presuntamente Incendiar el Vehículo de sus Vecinos en Hermosillo

Un presunto pirómano fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, tras incendiar un vehículo tipo sedán, cerca de la medianoche del sábado, en avenida Divisaderos entre General Piña y Guadalupe Victoria, en la colonia López Portillo.

Vecinos informaron que al momento del incendio provocado frente a la casa marcada con el número 265, los moradores y propietarios del carro no se encontraban en esos momentos en el sitio.

El reporte de emergencia fue atendido por bomberos de la estación norte y agentes de la Policía Preventiva, quienes capturaron en el sitio al presunto autor del incendio identificado como Alejandro “N”, de 42 años de edad.

El sujeto era vecino de los afectados por el vehículo incendiado

El presunto pirómano y vecino de los afectados, fue puesto a disposición del Ministerio Público para ser investigado por los daños ocasionados a un vehículo que resultó en pérdidas totales.

Los cuerpos de emergencia no reportaron personas lesionadas ni daños adicionales como consecuencia del incendio en la vía pública.



Reportero: José Ponce N+

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