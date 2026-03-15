Sujeto Fue Lesionado a Balazos por Fuera de Presunto Punto de Venta de Droga en Hermosillo

Soldados de la Cuarta Zona Militar con adiestramiento de medicina táctica salvaron la vida de un hombre al que encontraron con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, tras ser agredido desde un vehículo en movimiento cuando se encontraba por fuera de un domicilio identificado por autoridades de Seguridad Pública como punto de venta de drogas.

Los hechos ocurrieron en punto de las 13:00 horas del sábado, en la intersección de las calles Adolfo López Mateos y Ubalama, de colonia Adolfo López Mateos, al sur de Hermosillo.

Al acudir los militares en apoyo al reporte de emergencia encontraron en el sitio a un hombre de 25 años que no ha sido identificado, quien presentaba heridas de gravedad en el abdomen y tórax, con un sangrado abundante que ponía en riesgo su vida de forma inmediata.

Los efectivos de la Secretaría de la Defensa le brindaron los primeros auxilios logrando estabilizarle las hemorragias mediante vendajes especializados y ante la urgencia del caso, lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Localizaron casquillos percutidos y un vehículo abandonado presuntamente utilizado por los agresores

Durante las primeras investigaciones testigos declararon que la víctima fue agredida con proyectiles de arma de fuego por terceras personas que abordaban un vehículo tipo sedán de color gris, modelo 2007, el cual fue encontrado abandonado en el lugar de los hechos.

Dentro del vehículo, agentes investigadores encontraron casquillos percutidos de arma de fuego calibre 9 milímetros y envoltorios con droga crystal y mariguana que fueron integrados como indicios a la carpeta de investigación que se abrió por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Reportero: José Ponce N+

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