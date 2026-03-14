Sujeto con Antecedentes Penales es Lesionado a Balazos en Hermosillo, Sonora

Un hombre identificado como Luis Alfonso “N”, de 39 años, quien cuenta con múltiples registros de antecedentes por diversos delitos, fue agredido a balazos la tarde del viernes 13 de marzo, en el sector norte de Hermosillo.

Derivado de esa agresión, alrededor de las 19:11 horas del viernes, se activó el código rojo en la línea de emergencias 9-1-1, al reportarse la presencia de un vehículo tipo sedán de color blanco, con varios impactos de bala en el vidrio trasero.

Localizaron manchas de sangre dentro y fuera del vehículo

Al inspeccionar el vehículo estacionado frente a un comercio en bulevar Solidaridad y Donato Guerra, de la colonia Mártires de Cananea, agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado descubrieron además manchas de sangre dentro y fuera del sedán.

En seguimiento al reporte se tuvo conocimiento que el vehículo era abordado Luis Alfonso “N”, quien tras una agresión a balazos resultó con una herida por proyectil de arma de fuego en antebrazo derecho, por lo que tuvo que ser trasladado a recibir atención médica en un hospital.

Al ser investigado en los registros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la víctima resultó con seis antecedentes por diferentes modalidades de robo con violencia, lesiones y violencia familiar, entre los años 2005 y 2020.

Reportero: José Ponce N+

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