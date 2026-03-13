Detienen a 4 Presuntos Responsables del Asesinato de Tres Personas en Ciudad Obregón

Los cuatro detenidos en Ciudad Obregón, tras el enfrentamiento armado registrado el jueves pasado en las inmediaciones de la Laguna del Nainari, son presuntos responsables de un triple homicidio el 8 de marzo, puntualizó Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El fiscal general de Justicia del Estado refirió que, tras la captura de los agresores, se aseguraron armas de diversos calibres que coinciden a las utilizadas la semana pasada contra tres personas que fueron privadas de la vida.

“Estas personas están totalmente relacionadas, son responsables de los hechos donde perdieron la vida tres personas que fueron ejecutadas la semana pasada en Ciudad Obregón, hay un aseguramiento de armas largas y un arma colectiva que están siendo analizadas y qué los primeros resultados los relacionan con los hechos a los que estoy haciendo alusión”.

Hace llamado a la calma tras enfrentamiento armado cerca de un partido de beisbol infantil

Respecto al temor que generó en la ciudadanía el enfrentamiento armado y que se hizo viral en videos compartidos en redes sociales en los que se escuchan las detonaciones de armas de fuego, Salas Chávez llamó a la calma.

“Pueden estar seguros y tranquilos con ello, y que por supuesto, las autoridades estamos pendientes y comprometidos de esta circunstancia si estamos comprometidos en garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Reportero: Ángel Lozano N+

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