Aseguran a Estudiante con Residuos de Presunta Mariguana Dentro de Secundaria en Hermosillo

Una estudiante de 15 años fue asegurada por elementos de la Policía Municipal luego de que fuera sorprendida con residuos de mariguana dentro de la Escuela Secundaria Técnica Número 57, ubicada en la colonia Camino Real, al norponiente de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte policial, la intervención ocurrió la tarde del jueves 12 de marzo, alrededor de las 15:50 horas, en el plantel localizado en el cruce de avenida De los Yaquis y calle Ángel Arreola.

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Aseguraron tres tapones de pluma con residuos de presunta mariguana

Personal de la institución educativa detectó a la adolescente en posesión de tres tapones de pluma que contenían residuos de una hierbe verde y seca, al parecer mariguana, por lo que se notificó a las autoridades.

Tras el reporte, agentes municipales acudieron al plantel y procedieron a asegurar a la menor y el presunto narcótico, además de dar aviso a sus padres.

La estudiante, junto con los objetos asegurados, fue puesta a disposición del Ministerio Público especializado en procuración de justicia para adolescentes, instancia que determinará su situación legal.

Reportero: Roberto Bahena N+

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