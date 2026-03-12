Reportan Balacera Cerca de Partido de Béisbol Infantil en Ciudad Obregón, Sonora

Un enfrentamiento armado entre delincuentes y diferentes corporaciones en Ciudad Obregón, Sonora, alarmó a ciudadanos que se encontraban en un partido de beisbol infantil. Los hechos dejaron como resultado a varios presuntos criminales detenidos.

Operativo coordinado de AMIC, PESP y DEFENSA en Ciudad Obregón permitió detener a varios delincuentes fuertemente armados relacionados con asesinatos recientes.



Durante la acción NO se reportan personas fallecidas ni lesionadas.



De acuerdo con el reporte oficial, se llevó a cabo un operativo en la calle San Miguel, del fraccionamiento San Juan Capistrano, por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, momento en que fueron agredidos por personas armadas, iniciando un enfrentamiento.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional en respuesta al código rojo, logrando detener a varias personas, presuntamente relacionadas con recientes asesinatos.

Durante la agresión no se presentaron personas fallecidas ni lesionadas, mientras que la respuesta de las autoridades contuvo la situación bajo control.

Suspenden actividades deportivas en ITSON

Derivado de este enfrentamiento, el Instituto Tecnológico de Sonora informó a través de un comunicado que las actividades en la Unidad Deportiva serían suspendidas este jueves, solicitando a padres y madres de familia recoger a sus hijos e hijas a la brevedad.

