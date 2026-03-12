Aseguran Cargamento de Presunta Cocaína y Goma de Opio en Camión de Pasajeros en Sonora

Un cargamento de presunta cocaína y goma de opio fue asegurado y dos personas originarias de Culiacán, Sinaloa, quedaron detenidas durante la revisión a un autobús de pasajeros en el Puesto Militar de Seguridad de Querobabi, en el municipio de Opodepe.

La acción se llevó a cabo cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional, inspeccionó un autobús de la línea OMEX VIP que cubría la ruta Culiacán, Sinaloa–Phoenix, Arizona.

Durante el escaneo con equipo tecnológico detectaron una anomalía en la parte inferior del área del conductor, lo que derivó en una revisión física más detallada de la unidad.

En el interior localizaron una maleta color morado con siete paquetes envueltos con cinta café que contenían un polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de siete kilogramos.

Encontraron alrededor de 25 kilogramos de presunta goma de opio

Asimismo, hallaron 25 paquetes con cinta del mismo color, algunos con etiquetas con la imagen de un caballo y la palabra “Bronco”, los cuales contenían una sustancia pastosa color marrón oscuro con características de goma de opio, con un peso cercano a los 25 kilogramos.

Tras el hallazgo fueron detenidos dos pasajeros que viajaban en el autobús Volvo modelo 2023 color gris, quienes quedaron, junto con la droga y el vehículo, a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Hermosillo para las investigaciones correspondientes. La Guardia Nacional fungió como primer respondiente en el operativo.

Reportero: Roberto Bahena N+

