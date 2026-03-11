Un Hombre Fue Asesinado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Droga en Hermosillo

Con impactos de bala en el cuello y tórax fue localizado sin vida un sujeto identificado como Sergio Ramón “N” la noche del martes, en el interior de una vivienda en la colonia Tierra Nueva, al norponiente de Hermosillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:14 horas en un domicilio ubicado en la calle Océanos Oriente, entre Océanos Sur y Selvas Poniente, donde la víctima quedó tendida frente a una ventana dentro de la habitación principal del inmueble.

De acuerdo con los primeros datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el cuerpo presentaba dos heridas de bala en la parte posterior del cuello y una más en el tórax anterior. En el lugar fueron localizados un casquillo percutido para arma corta y una bala deformada.

Domicilio era utilizado presuntamente como punto de venta de droga

La propia Fiscalía indicó que según testimonios de personas en el sector, la vivienda era utilizada para la venta y consumo de drogas, por lo que esto forma parte de las líneas de investigación.

Como presuntos responsables se menciona a él o los ocupantes de un sedán Ford Fusion, modelo atrasado, color blanco, con rines negros, quienes huyeron del lugar tras la agresión armada. El caso quedó bajo investigación por el delito de homicidio y lo que resulte.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR