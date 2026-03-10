Hombre Detenido en Posesión de un Arma de Fuego y Envoltorios de Droga en Hermosillo

Un operativo conjunto entre corporaciones de seguridad culminó con la detención de un hombre armado y en posesión de varias dosis de presunta droga la noche del lunes en la colonia Villa del Real, al norponiente de Hermosillo.

La movilización policial se originó alrededor de las 20:59 horas, luego de que se activara un Código Rojo por el reporte de una persona armada en la cerrada Del Paraíso. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal en coordinación con la Policía Estatal, quienes desplegaron un dispositivo para ubicar al sospechoso.

Aseguraron un arma de fuego y 39 envoltorios de droga

Durante la intervención fue interceptado Raúl Leopoldo “N”, de 27 años de edad, a quien le encontraron una pistola calibre .40 milímetros con su cargador abastecido con 12 cartuchos útiles.

Asimismo, al realizarle una inspección, los agentes le aseguraron 39 envoltorios que contenían una sustancia granulada de color blanco con características similares a la droga sintética conocida como “crystal”.

El detenido, junto con el arma de fuego, los cartuchos y la sustancia asegurada, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR