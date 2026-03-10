Encuentran a 3 Jóvenes Presuntamente Privados de Libertad, Golpeados y Desnudos en Hermosillo

Tres jóvenes, dos de ellos hombres y una mujer, fueron encontrados golpeados y desnudos en las inmediaciones de la carretera 26, al poniente de Hermosillo, tras presuntamente haber sido privados de la libertad, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El reporte se generó alrededor de las 06:10 horas del lunes en el cruce del bulevar Quiroga y la carretera que conduce a la zona rural de Hermosillo, cerca del corralón municipal, lo que ocasionó la movilización de corporaciones de seguridad y de socorro.

Presuntamente los agresores los sometieron, golpearon, desnudaron y los abandonaron en carretera 26

De acuerdo con los primeros datos, las víctimas se desplazaban en una motocicleta por la colonia Altares cuando fueron interceptadas por varios sujetos que las sometieron y las subieron contra su voluntad. Posteriormente fueron llevadas hasta el sector poniente de la ciudad, donde las despojaron de sus pertenencias, las obligaron a quitarse la ropa y las golpearon antes de abandonarlas en el lugar.

Elementos de la Policía Estatal atendieron el reporte como primeros respondientes y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron a los afectados al Hospital General del Estado.

La Fiscalía General de Justicia inició las investigaciones correspondientes y ya cuenta con la denuncia y declaración de las víctimas para tratar de esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Reportero: Roberto Bahena N+

